Aanhoudingen verdachten avondklokrellen ’s-Hertogenbosch & Eindhoven

Aanhoudingen rellen ‘s-Hertogenbosch

Een 20-jarige inwoner van ’s-Hertogenbosch is vandaag aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging tijdens de avondklokrellen in ’s-Hertogenbosch.

Aanhoudingen rellen Eindhoven

Ook hebben we 4 personen aangehouden voor hun rol in de rellen in Eindhoven. Het gaat hier om een man van 67 woonachtig in Barendrecht voor opruiing. Een 17-jarige man uit Waalre en een 20-jarige man woonachtig uit Geldrop beiden voor openlijke geweldpleging. Daarnaast hebben we een 39-jarige inwoner uit Gemert aangehouden voor diefstal uit de Jumbo-supermarkt en uit een ProRail auto. Ook hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging.

Help ons!

Het rechercheonderzoek draait nog op volle toeren. Eerder brachten we een groot aantal verdachten van de rellen in herkenbaar in beeld. Bekijk de foto’s in ons eerdere bericht en help ons hen op te sporen.