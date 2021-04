Vuurwerkexplosies bij Bureau Brabant

Vuurwerkexplosie bij woning politieman

Best - In de nacht van 12 op 13 december 2020 krijgen een wijkagent en zijn collega rond kwart voor twee ’s nachts een melding binnen. Er is een zware explosie geweest bij een woonhuis in Best. Het blijkt te gaan om het huis van de wijkagent, waar op dat moment zijn vrouw en kinderen lagen te slapen. Er is zeer zwaar illegaal vuurwerk afgestookt. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de schade is fors. Er ontstond brand, ruiten sprongen en de garagedeur raakte ontzet. Een combinatie van zeer zwaar, illegaal vuurwerk en een brandbare vloeistof veroorzaakten de explosie. De dader reed waarschijnlijk op een scooter en we zijn naar hem op zoek. Kijk naar de beelden en ga eens terug in uw herinnering. Neem contact op als u iets weet over de dader of misschien wel over wat de aanleiding hiervan zou kunnen zijn.



Vuurwerkbom naar woning gegooid

Schijndel - Op 17 november van het vorig jaar, werd aan het begin van de avond een zware vuurwerkbom vanuit een rijdende auto op de oprit van een huis in Schijndel gegooid. Naast dat auto’s en de woning werden beschadigd, was er door de heftige explosie en rondvliegende stukken ernstig gevaar voor de omgeving. Er komt namelijk net een voorbijganger met een kinderwagen aangelopen. Uit beelden blijkt duidelijk dat het hier om een gerichte actie gaat. We zijn op zoek naar de dader, die reed in een grijze BMW 1 serie uit het bouwjaar 2005 en er vandoor ging via de Boogschutter en de Steenbok. Wie weet meer over de dader, de auto of misschien wel het motief?



Mishandeling politieagent

Boxmeer - Toen politiemensen op 14 november 2020 een aantal personen wilden aanspreken op coronamaatregelen, ging het groepje er vandoor. Een man schopte toen één van de politieagenten onderuit. De man droeg een grijze joggingbroek, een gewatteerd jack, met vest en capuchon, een mutsje en een mondkapje. De man staat goed op de beelden, hij zou dus te herkennen moeten zijn. Hij wordt gezocht vanwege mishandeling van een politieagent. Neem contact op als u weet wie hij is.



Pinpasfraude na diefstal tas uit auto

Breda – Toen iemand de deur van zijn auto even liet open staan, was het genoeg tijd voor iemand om er vliegensvlug een tas met pinpas uit te stelen. Niet lang daarna gaat een man in een supermarkt shoppen met de gestolen pinpas, maar dankzij de goede bewakingscamera’s staat hij goed op beeld. Wie is deze man?



Geef tips door via de Opsporingstiplijn 0800 6070 of eventueel zonder uw naam te zeggen via Meld Misdaad Anoniem 0900-8844.



Maandagavond om 18.15 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.