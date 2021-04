Doorzoekingen in woningen om kinderporno

De zoekingen vonden plaats in Venray, Kerkrade en Maastricht omdat er verdenking zijn van bezit, verspreiding en vervaardiging van kinderporno. Gezien de omstandigheden en de complexiteit van het onderzoek vond de zoeking in Venray plaats onder leiding van de rechter-commissaris. Een speciaal opgeleide hond werd ingezet om gegevensdragers te zoeken. In Kerkrade en Maastricht betrof het reguliere zoekingen.



Naar aanleiding van meldingen startte het kinderpornoteam van politie Limburg onderzoeken die resulteerden in de genoemde acties. De politie nam diverse apparatuur in beslag. De apparaten worden onderzocht en de politie sluit aanhoudingen in deze zaken niet uit. Het zijn op zich zelf staande onderzoeken en hebben geen verband met elkaar.