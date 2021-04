Getuigen gezocht gewapende woningoverval

Twee personen drongen rond 21.30 uur de woning binnen. Ze bedreigden de bewoonster met een mes, mishandelden haar en bonden haar vast. De daders sloegen vervolgens in onbekende richting op de vlucht. Het is nog onbekend of ze buit hebben gemaakt. Het slachtoffer wist zich even later te bevrijden en de politie te alarmeren. Zij moest zich onder doktersbehandeling laten stellen in het ziekenhuis.

Iets gezien of gehoord?

De politie zoekt getuigen van de overval. Heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Ankersweg in Holtum of heeft u camerabeelden of relevante informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact met ons op via: 0900-8844. Liever anoniem? Bel 0800-7000.