Meerdere verdachten op heterdaad aangehouden

In de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 april rond 00.20 uur krijgen onze collega’s een melding van een woninginbraak aan de Jan Lievensstraat in Ede. De bewoner omschrijft het signalement van de verdachte en geeft tevens aan wat er buit is gemaakt. Gezien de politie zich in de omgeving bevindt, wordt al snel een persoon gezien die volledig aan het signalement voldoet. Wanneer de verdachte door heeft dat hij door ons wordt gevolgd, gaat de persoon er vandoor. Na een achtervolging weet de politie de verdachte aan te houden, het gaat hierbij om een 48-jarige man uit Ede. De verdachte bleek de volledige buit van de woninginbraak en de inbrekerswerktuigen nog bij zich te hebben. De zaak is overgedragen aan de recherche in Ede.

Rond 13.00 uur ‘s middags krijgt de politie op dinsdag 6 april melding van een persoon uit Barneveld dat al enkele dagen een onbekende auto geparkeerd staat op een privé parkeerplaats. Na onderzoek blijkt dat het hier om een gestolen voertuig gaat. Na de auto even in de gaten te houden, worden drie personen die naar deze auto toe lopen opgemerkt. Ze kijken veel om zich heen, waarna een van de drie in de auto stapt en de auto start. Wanneer agenten bij de auto komen en de verdachten hierop aanspreken, proberen zij weg te komen. Vervolgens ontstaat er een worsteling maar kunnen de verdachten aangehouden worden voor heling. Het gaat hierbij om twee 17-jarige mannen uit Nijmegen en Veenendaal en een 16-jarige vrouw uit Barneveld. Bij deze aanhouding hebben twee van de drie verdachten geweld tegen een politieambtenaar toegepast. Dit weegt zwaar, de politie accepteert namelijk geen agressie en geweld naar haar medewerkers. Om die reden wordt voor twee verdachten naast heling ook wederspannigheid ten laste gelegd. De politie doet verder onderzoek en maakt het strafrechtdossier op. De verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden bij de rechter.