Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar overvallen

De recherche kwam de verdachte op het spoor in een onderzoek naar de overval van 17 oktober 2020 op een telefoonwinkel aan de Breestraat in Beverwijk. Eerder werd dit persbericht hierover gepubliceerd. De 20-jarige Amsterdammer wordt tevens verdacht van betrokkenheid bij een overval op een winkel in Alphen aan den Rijn op 10 november 2020. De Amsterdammer is aangehouden en ingesloten. Onderzocht wordt wat zijn rol is geweest bij de beide overvallen. Bij de overvallen waren meerdere daders betrokken. De recherche zet het onderzoek voort en sluit meerdere aanhoudingen in de toekomst niet uit.

