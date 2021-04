Diefstal auto Egidiusstraat

De politie zoekt getuigen van de diefstal met geweld. Heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Egediusstraat of heeft u camerabeelden van bijvoorbeeld geparkeerde voertuigen of andere relevante informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact met ons op via: 0900-8844. Liever anoniem? Bel 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u beelden of tips ter beschikking stellen aan het onderzoeksteam.