Twee agenten gewond na achtervolging

Rond 19.45 uur zagen agenten in burger op de Fruitweg een mogelijke overdracht van verdovende middelen vanuit een zwartkleurige Volkswagen Golf. Nadat er nog een tweede overdracht werd geconstateerd, zetten de agenten in hun onopvallende dienstvoertuig de achtervolging in. Daarbij riepen zij de hulp in van hun collega’s die in een opvallende politieauto reden om de bestuurder van de Volkswagen te controleren. Toen de Volkswagen Golf bij een tankstation aan de Rijswijkseweg stopte, besloten de agenten tot controle over te gaan.

Op het moment dat de politieauto achter het voertuig parkeerde, ging de bestuurder er direct met hoge snelheid vandoor. Daarbij kon een agent net op tijd wegspringen en zodoende voorkomen dat hij werd aangereden. Bij het tankstation reed de bestuurder vervolgens een bord en een hek omver. Met meerdere politieauto’s zetten de agenten vervolgens de achtervolging in. Op de Stuwstraat ter hoogte van de Ketelstraat reed de bestuurder van de Volkswagen Golf opzettelijk, en met hoge snelheid frontaal in op een onopvallende politieauto. De klap was zo groot dat de airbags uitklapten. De bestuurder van de Volkswagen stapte uit en ging er rennend vandoor. In de Ketelstraat werd hij aangehouden.

De twee agenten die in de auto zaten raakten bij deze aanrijding lichtgewond en werden naar het ziekenhuis vervoerd. Daar zijn ze behandeld. Ze maken het naar omstandigheden redelijk. Ook de verdachte was bij de aanrijding lichtgewond geraakt en voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Na behandeling is hij overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De agenten hebben aangifte gedaan tegen de verdachte. Het team Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) en de recherche doen onderzoek.

Geweld tegen politiemensen of anderen met een publieke taak

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. Bij agressie en geweld tegen politieambtenaren staat de politie pal achter haar medewerkers. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd.