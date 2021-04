Verdachte aangehouden na schietincident in Meerzicht

De politie werd donderdagavond 1 april rond 21:00 uur gealarmeerd door getuigen die een slachtoffer aantroffen aan het Bredewater in Zoetermeer. Agenten vonden daar een gewonde 26-jarige Zoetermeerder, die in het ziekenhuis is behandeld aan zijn verwondingen. Zaterdag 3 april is een 22-jarige man uit Zoetermeer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. Hij zit op dit moment nog vast.

Getuigen gezocht

Het onderzoek naar het schietincident loopt door en de recherche is nog steeds op zoek naar getuigen en/of betrokkenen. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u beelden van de wijk Meerzicht van de betreffende avond? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.