Betrokken agenten whats-appcasus verplaatst

Rotterdam - De agenten die de gewraakte uitspraken deden in de Jan Smitappgroep werken niet langer op basisteam Delfshaven. Uit alle gesprekken die zijn gevoerd in het district en de ervaringen die de wijkagenten hebben opgehaald in de wijken, blijkt dat het draagvlak voor deze collega’s dusdanig is afgenomen dat vorige week met hen het gesprek is aangegaan over de mogelijkheid van een verplaatsing.