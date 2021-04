Handel in medicijnen leidt tot paar jaar gevangenisstraf

Het onderzoek begon in september 2020 met een anonieme tip. De tip was dat een persoon verdovende middelen verkocht op het parkeerterrein bij een verzorgingstehuis op de Strevelsweg in Rotterdam. In de tip zat ook een uitgebreid signalement van deze vermeende verkoper. Reden voor de politie om te posten op de genoemde locatie. Daar zagen ze op een gegeven moment de beschreven man. Agenten zagen hoe de man in auto’s stapte en daar een tijdje in bleef zitten. Na zijn tweede ‘zit’ in een auto, hielden de agenten de man staande. Bij de controle bleek de man honderden euro’s in zijn tas te hebben. Tegelijk werd de bestuurder van de auto gecontroleerd. Deze had medicijnen in zijn auto die op de lijst van de opiumwet staan en bekende deze zojuist te hebben gekocht.



De 34-jarige ‘verkoper’ is aangehouden en besloten werd het huis van de verkopende man te doorzoeken. Daar lag een enorme hoeveelheid medicijnen, zo’n 220.000 stuks, en een groot contant geldbedrag, bijna 124.000,- en ook nog wat XTC, cocaïne en hasj. De medicijnen werden in beslag genomen en zijn geïnventariseerd in samenwerking met de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en het NFI.



De aangetroffen medicijnen bleken ‘zwaar’ te zijn: meerdere kwamen voor op Lijst 1 van de Opiumwet (zoals Oxycodon) en Lijst 2 van de Opiumwet (Diazepam oftewel de ‘pammetjes’). Deze medicijnen hebben voor sommigen wellicht een een onschuldige klank, maar feit is dat ze zwaar verslavend zijn (meer verslavend dan sommige harddrugs) en bij verkeerd gebruik zelfs dodelijk. Daarom worden deze medicijnen enkel in de apotheek verkocht met doktersrecept.



De 34-jarige Rotterdammer leverde aan zijn klanten op hun verzoek, zonder zijn klanten te wijzen op de risico’s. Voor deze handel is de man vorige week veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk.



Tips?

Dankzij de anonieme tip kon deze levensgevaarlijke handel worden gestopt en slachtoffers worden voorkomen. Hebt u weet van illegale handel in medicijnen, meld het dan. Dat kan via 0900-8844, maar ook anoniem via 0800-7000.