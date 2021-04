Integrale verkeerscontrole in politiedistrict De Markiezaten

Bern Roks, burgemeester van Halderberge was aanwezig op een aantal van de controle locaties:

‘’Met deze actie tegen ondermijning en de “patseraanpak” waarbij we bezit van crimineel vermogen afpakken, laten we onze inwoners zien dat we de signalen die zij geven serieus nemen. Inwoners zien veel in hun eigen omgeving en melden dit gelukkig ook bij ons. Al deze signalen nemen we mee in een actie als vandaag. Het is ontzettend belangrijk dat we dit met elkaar doen. Samen met onze partners zoals de politie en Belastingdienst maar ook samen met alle gemeenten in het politiedistrict De Markiezaten. Ondermijning is een groot probleem, we moeten dit samen aanpakken.“