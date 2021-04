Twee BOA’s mishandeld; verdachte vlucht

Bij zo’n controle gaan BOA’s bij beide ingangen van de bus staan om de passagiers die uitstappen meteen te kunnen controleren. Eén man knakte zijn vingers en liet in plaats van zijn geldig vervoersbewijs zijn vuisten zien. De slachtoffers hebben beiden letsel overgehouden aan de klappen.

De politie is een onderzoek gestart en bekijkt op dit moment de camerabeelden van de mishandeling. We hopen in contact te komen met mensen die de man rond 21:00 uur hebben zien vluchten in de richting van Tussen de Vaarten. Heeft u iets gezien, weet u om wie het gaat of heeft u andere informatie, bel dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl.

De politie komt ook graag in contact met een belangrijke getuige; een man die achter in de bus (buslijn M7 in de richting van Almere Centrum) zat en de verdachte gezien heeft. Het gaat hier om een blanke man met een zwarte jas en een rood shirt.

Signalement van de verdachte:

- Man

- Zwart krullend haar

- Licht getinte huid

- Crèmekleurige jas met een Ralph Lauren logo

- Zwarte trainingsbroek

- Tussen de 25 en 30 jaar oud

- Slank postuur

- Ongeveer 1.90 meter tot 2 meter lang