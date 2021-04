Man aangehouden na schoten op balkon

Even na 19.00 uur kwamen bij de politiemeldkamer meerdere meldingen binnen dat er in de omgeving van de Edamstraat schoten gehoord werden. Ter plaatse bleek het te gaan om een woning aan de Durgerdamhof waar meerdere getuigen hadden gezien dat de later aangehouden verdachte op zijn balkon schoten had gelost en stond te schreeuwen.



Agenten met kogelwerende vesten zetten direct de omgeving af in afwachting van de komst van een onderhandelaar en het arrestatieteam. De man werd uiteindelijk in zijn woning aangehouden door het arrestatieteam. Tijdens een doorzoeking in de woning en de bijbehorende kelderbox werden in totaal 7 vuurwapens aangetroffen, waaronder knalwapens en luchtdrukpistolen en een dolk. De recherche onderzoekt de zaak.