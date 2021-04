Man weigert bloedproef en kan rijbewijs inleveren

De verdachte werd op donderdag 8 april rond 15.45 uur op de Vierwegen aan de kant gezet. Agenten namen een adem- en speekseltest bij de man af waarbij bleek dat hij mogelijk onder invloed van THC achter het stuur zat. Daarop is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. Op het bureau wilden agenten een arts bloed bij de man laten afnemen voor verder onderzoek. Dit weigerde de verdachte zelfs toen hem werd uitgelegd dat dit strafbaar was. Hierop is ook zijn rijbewijs ingevorderd en kreeg de man een rijverbod opgelegd. De man wilde ook niet meewerken aan een verhoor. Hij is aan het begin van de avond in vrijheid gesteld en zal zich op een later moment voor de rechter moeten verantwoorden.