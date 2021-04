Melding van verdachte situatie leidt tot twee aanhoudingen

Donderdag 8 april rond 22.40 uur kreeg de meldkamer een telefoontje over een mogelijk verdachte situatie bij een winkel. Agenten gingen er op af zagen vlakbij het winkelpand twee mannen (30 en 37 jaar oud zonder vaste woon- of verblijfplaats). Ze spraken ze aan en controleerden hun identiteit. De mannen waren allebei op de fiets. Omdat het vermoeden bestond dat deze twee fietsen weleens gestolen konden zijn zijn de twee mannen aangehouden voor heling. Daarnaast kregen ze ook een verbaal voor het overtreden van de avondklok. De rijwielen zijn in beslag genomen en het duo is vastgezet voor verder onderzoek.