Mishandeling bij verkeersruzie

Roermond - De politie heeft vrijdagochtend een verdachte aangehouden na een verkeersruzie op de Weg Naar de Stuw in Roermond. De verdachte was tegen een stilstaande auto aan het schoppen. Toen de bestuurder wilde wegrijden, is de auto met lage snelheid van het talud gereden. De verdachte is daarbij op de motorkap terecht gekomen.