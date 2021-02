'Geldezels vergroten onze opsporingskansen'

Door de coronacrisis is cybercrime, zoals oplichting via WhatsApp, flink toegenomen. Zo is de vriend-in-noodfraude een vorm van fraude waarbij een oplichter zich via de WhatsApp voordoet als vriend of bekende en slachtoffers benadert met een vraag om geld over te maken. Doet het slachtoffer dat, dan wordt het geld overgemaakt naar een bankrekening van iemand die zijn of haar rekening ter beschikking stelt van de oplichter. Deze mensen worden ook wel geldezels genoemd.