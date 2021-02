Aanhouding voor brand GGD-teststraat

Op zaterdag 23 januari rond 21.30 uur werd de teststraat op Urk aangestoken tijdens ongeregeldheden. Beelden hiervan werden getoond op opsporingsprogramma Bureau Flevoland. Deze uitzending in combinatie met recherchewerk leidden naar een 21-jarige man uit Emmeloord. Deze man is maandagochtend 1 februari aangehouden. Hij zit vast voor verhoor. Zijn auto is in beslag genomen, om bij een mogelijke veroordeling bij te dragen aan vergoeding voor de ontstane schade.

Het onderzoek naar de brand loopt nog door. Getuigen en mensen met foto’s of camerabeelden kunnen hun informatie nog delen met de politie via onderstaand tipformulier, of telefonisch via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.