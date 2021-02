Arrestatie na supermarktoverval

De politie kreeg omstreeks 01.20 uur een melding dat in een vakantiepark in Oosterhout een man ongeoorloofd aanwezig was. Tijdens de behandeling van dit incident kregen de agenten het vermoeden dat de bedoelde man, een 28-jarige Pool, mogelijk betrokken was bij de supermarktoverval. Na overleg met de officier van justitie werd besloten de man als verdachte aan te merken en aan te houden. Het recherche onderzoek wordt voorgezet.