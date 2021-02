Aanhouding in onderzoek dubbele mishandeling

Op 29 februari vorig jaar werd de man mishandeld op zijn eigen erf. Hij raakte hierbij ernstig gewond en brak zijn nek. Een dag later werd zijn zwangere vrouw ook mishandeld. Het programma Opsporing Verzocht heeft in de uitzending van 15 december aandacht besteed aan de zaak. Het onderzoek gaat nog steeds door en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Heeft u informatie over deze zaak en deze om wat voor reden dan ook nog niet met ons gedeeld? Neem dan alstublieft contact met ons op. U kunt uw informatie ook anoniem delen via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.