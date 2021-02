Overval winkel Bos en Lommerplein

Rond 15:30 uur stond de medewerkster alleen in de winkel toen er één man de winkel in kwam lopen. Vervolgens zou de verdachte een steekwapen hebben getoond aan het slachtoffer. Onder bedreiging van dit steekwapen is het slachtoffer naar de kassa gelopen en wilde de inhoud aan de verdachte afstaan. De kassa was afgesloten, waarna de verdachte zonder buit wegvluchtte in de richting van een nabijgelegen supermarkt. De politie was snel ter plaatse, maar heeft de verdachte niet meer aangetroffen. Het slachtoffer is gelukkig niet gewond geraakt.