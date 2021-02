De politie zoekt getuigen na overval op snackbar Rotterdam

Onder bedreiging van een vuurwapen moest de kassa geopend worden. De dader deed daar een greep uit om vervolgens te snackbar te verlaten. Een zoekslag door de politie mocht niet direct baten. Er is nog geen verdachte aangehouden.

Signalement

De dader is een witte of licht getinte man met een kort postuur. Hij droeg zwarte handschoenen, zwarte zonnebril, donkere driekwartsjas met capuchon, muts, een wit mondkapje en een zwarte schoudertas.

Bel de politie

Wie getuige van de overval is geweest of andere informatie heeft die de politie helpt in het onderzoek, dan hoort de politie dat graag via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000. Ook kunt u gebruik maken van onderstaand tipformulier.