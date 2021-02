Goirlenaar opgepakt die 100 keer onnodig naar de politie belt

De Goirlenaar staat als veelpleger bekend bij de politie. Agenten hebben op zaterdag 6 februari 2021 nog een officieel stopgesprek met hem gevoerd, nadat hij ook tientallen keren het politienummer nodeloos gebeld had. De dienders waarschuwden hem toen dat een volgende keer een aanhouding volgt en proces-verbaal wordt opgemaakt. Hij gaf toen aan het niet eens te zijn met de werkwijze van de politie en dan met name de ICT-techniek. Hij wordt verdacht van een misdrijf tegen het openbaar gezag. Zijn telefoon is in beslag genomen.