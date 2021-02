Notoire avondklokovertreder aangehouden

Agenten zagen rond 21.25 uur aan de Passenberg een geparkeerde auto draaiende motor en brandende verlichting staan. Reden voor de agenten om een controle uit te voeren. De 29-jarige bijrijder had een lachgasballon aan zijn mond en in de auto zagen de agenten nog meer lachgasballonnen liggen. De bijrijder kreeg een bekeuring voor het overtreden van de avondklok. Omdat de 20-jarige bestuurder de afgelopen tijd al meerdere malen is bekeurd voor het overtreden van de avondklok, werd hij aangehouden. In de auto vonden de agenten naast het lachgas ook nog twee messen en busje met vermoedelijk pepperspray. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.