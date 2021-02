Aanhouding brandstichters

Het tweetal wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij branden in Horn en Haelen.

Tussen 5 maart 2020 en 1 februari 2021 vonden in Horn meerdere brandstichtingen plaats bij gebouwen, coniferenhagen en stallen van verlaten boerderijen. In diezelfde periode ging in Haelen een toiletgebouw van een manege in vlammen op. Bij deze branden vielen geen slachtoffers maar de onrust in de dorpen was groot. Uitgebreid onderzoek leidde naar de daders.

De aangehouden verdachten zijn 20 en 30 jaar oud en wonen in Horn. Ze zijn op last van de officier van justitie buiten heterdaad aangehouden en meegenomen naar het bureau. Ze zitten vast voor verhoor. Uit onderzoek moet blijken of ze in aanmerking komen voor nog meer brandstichtingen.