Hennepplantage Ouderkerk a/d Amstel: getoonde verdachte meldt zich

Amsterdam - Op 19 oktober 2020 troffen agenten in een bedrijfspand aan de Ambachtenstraat in Ouderkerk aan de Amstel een in werking zijnde hennepkwekerij aan. In het daarop volgende onderzoek kwamen bewakingsbeelden naar voren waarop een man te zien was die zich veelvuldig in het betreffende pand bevond. De politie deelde de beelden van deze verdachte begin februari in het regionale opsporingsprogramma van AT5, Bureau 020. Met snel resultaat: de verdachte meldde zich enkele dagen later via zijn advocaat.