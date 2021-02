Als elke seconde telt

In alle lidstaten van Europa kun je gratis 112 bellen in noodsituaties. Dat werkt dus op dezelfde manier als hier in Nederland. Door de bekende slogan uit het verleden “112, daar redt je levens mee” is het alarmnummer hier bekend geworden. Maar ook in ons land blijkt dat nog lang niet iedereen weet wanneer je nou 112 mag bellen.

Vandaar, op deze Europese dag van het alarmnummer, nog maar eens wat uitleg. De medewerkers van de meldkamer in Bergen op Zoom geven namelijk aan dat veel mensen via het landelijke nummer voor niet spoedeisende zaken naar de hulpdiensten bellen, terwijl ze beter 112 hadden kunnen bellen.

Om de politie te bereiken bestaan er twee telefoonnummers. Eén voor niet spoedeisende meldingen, 0900-8844 en het nummer dat je kunt gebruiken wanneer elke seconde telt, 112.