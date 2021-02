Vijftal vast voor mobiel banditisme

De verdachten zijn donderdag gearresteerd in Tilburg, Breda en Rotterdam met hulp van lokale politieteams. Alle verdachten zijn afkomstig uit Litouwen en niet woonachtig in Nederland. De verdachten variëren in leeftijd van 22 t/m 34 jaar. De start van het onderzoek begon in 2019 in de buurt van Ede waar de verdachten op heterdaad werden aangehouden met inbrekersgereedschap, geschikt om voertuigen met keyless entry te stelen.



Voorbij gemeentegrenzen

Team Nodale Oriëntatie van de eenheid Oost-Nederland -een afdeling in iedere politie-eenheid die zich specifiek bezig houdt met mobiel banditsme- deed vanaf 2019 langdurig onderzoek naar de groep mannen. Ook na een volgende aanhouding voor voertuigdiefstal, ging deze georganiseerde bende verder in hun jacht op auto’s. Daarbij maakten ze waarschijnlijk meerdere auto’s per week buit. Gedurende die tijd verbleven de verdachten op campings en in tijdelijke woningen in Gelderland, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Uit het politieonderzoek is gebleken dat de auto’s in hun directe verblijfomgeving zijn gestolen.



Voorkeur

De focus lag bij hun diefstallen op auto’s van max. 3 jaar oud, die direct na de diefstal werden “koud gezet” ofwel tijdelijk ergens gestald. Het was hun werkwijze om de gestolen voertuigen, daarna op een geschikt moment naar Oost Europa te transporteren. Zo’n transport met enkele gestolen auto’s is tijdens dit onderzoek door de politie onderschept in de buurt van Harderwijk.



Samenwerking politieteams

De meest recente voertuigen zijn gestolen in Breda en Rotterdam. Toen die voertuigen verplaatst leken te worden, is de samenwerking gezocht met politiecollega’s in Rotterdam, Breda en van de Landelijke Eenheid. Daarop zijn de bendeleden gisteren gearresteerd en zijn inmiddels 6 voertuigen in beslag genomen. De voertuigen worden door de afdeling Forensische Opsporing in Elst onderzocht. Het rechercheonderzoek wordt nu voorbereid om als dossier over te dragen aan het Openbaar Ministerie.

