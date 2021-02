De verdachten van de demonstraties komen uit heel Nederland en variëren in leeftijd tussen de 16 en 71 jaar oud. Specifiek gaat het om een 27-jarige man uit Heemskerk, twee 31-jarige mannen, een 24-jarige man en een 22-jarige man uit Purmerend, een 28-jarige man uit Nijkerk, een 22-jarige man uit Heerenveen, een 28-jarige en een 35-jarige man uit Zwolle, twee 35-jarige mannen en een 16-jarige jongen uit Amsterdam, een 36-jarige man uit Nijkerk, een 28-jarige man uit Arnhem, een 29-jarige man uit Schalkwijk en een 71-jarige man uit Zeewolde. Deze mannen worden verdacht van openlijke geweldpleging tegen personen en/of goederen. Het onderzoeksteam kwam hen voornamelijk op het spoor door de grote hoeveelheden beschikbaar beeldmateriaal. Sommige verdachten werden herkend na interne verspreiding van de beelden in de politieorganisatie, over anderen kwam informatie binnen nadat ze getoond waren bij onder andere de televisieprogramma’s als Crime Desk en Opsporing Verzocht. Het onderzoeksteam is ontzettend blij met alle tips die zij gekregen hebben.

Niet alleen de ongeregeldheden rond de demonstraties worden onderzocht, het team richt zich ook op (online) bedreiging en opruiing naar aanleiding van die demonstraties en de spanningen rond de avondklok. Dit heeft geleid tot de aanhouding van een 17-jarige man uit Amsterdam voor bedreiging en een 19-jarige man uit Amsterdam voor opruiing.

Het onderzoeksteam heeft nog verschillende andere verdachten op het oog en verwacht zeker op korte termijn meer aanhoudingen te verrichten. Ook wordt er gekeken of het nog nodig is om nieuwe beelden extern te delen. Alle reeds getoonde, maar nog niet herkende, verdachten zijn hier te vinden: https://www.politie.nl/mijn-buurt/gezochte-personen/2021/januari/05-openlijke-geweldpleging-spontane-demonstratie-museumplein-17-01.html?geoquery=Amsterdam,+Nederland&distance=5.0.