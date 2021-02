Illegaal pokertoernooi beëindigd

Rond 00:45 uur kwam er een melding binnen van een ruzie bij een illegaal pokerfeest op bovenstaand adres. Meerdere agenten traden de woning binnen. In de woning werd een grote groep mensen aangetroffen, bestaande uit 24 volwassenen in de leeftijd van 19 en 44 jaar, die rond een pokertafel zaten en die zich ook bevonden in andere ruimtes van de woning. Zij hielden geen afstand van elkaar. In de woonkamer stond een grote professionele pokertafel met meerdere stoelen er om heen.

Bij diverse personen is geld in beslag genomen. Ook zijn er goederen in beslag genomen zoals een pokertafel, stoelen en pokerfiches. Alle betrokkenen krijgen een proces verbaal voor het overtreden van de coronamaatregelen. De politie maakt een bestuurlijke rapportage op ten behoeve van de gemeente.

Illegaal gokken

Illegaal gokken is oncontroleerbaar, gokkers hebben geen garantie op een eerlijk spel. Zij lopen bovendien het risico op een boete. Door gebrek aan toezicht is er een hoger risico op gokverslaving of gokken door minderjarigen. Ook is er geen zicht op geldstromen, die vaak aanzienlijk zijn. Mensen die geld inzetten kunnen dat ongeregistreerd doen. Illegaal gokken wordt dan ook vaak gebruikt om crimineel geld wit te wassen.

Handhaving

Als er een illegaal pokertoernooi wordt georganiseerd, dan wordt de wet op de kansspelen overtreden. Meerdere organisaties kunnen in dat geval optreden:

De politie kan onder leiding van het Openbaar Ministerie optreden in het kader van het strafrecht

De Kansspelautoriteit kan bestuursrechtelijk optreden

De gemeente kan in het kader van de Drank- en Horecawet optreden als een pokertoernooi zonder de vereiste vergunning in een horecagelegenheid wordt georganiseerd.

Meer weten over illegaal gokken, of wil je weten onder welke voorwaarden je wel een pokertoernooi mag organiseren? Kijk dan op de site van de kansspelautoriteit.