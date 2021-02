“Als de dag van gisteren”

Vanwege het coronavirus en de bijkomende maatregelen werden de aspiranten op bureau Vissersdijk in twee afzonderlijke groepen beëdigd. Familie kon helaas niet in de zaal aansluiten. Toch waren er vele toeschouwers, want via een livestream op het YouTube kanaal van de eenheid Rotterdam, keken familieleden en andere geïnteresseerden mee. Dat niet alleen, ook konden vragen gesteld worden en zo konden velen getuige zijn van twee mooie bijeenkomsten.

“Jullie starten met de politieopleiding in een uitzonderlijke tijd. Het is een tijd waarin jullie steeds weer de frontlinie vormen”, aldus de plaatsvervangend politiechef. De beëdigde aspirant agenten maken deel uit van de nieuwe instroom van surveillanten, agenten, hoofdagenten, politie- en recherchekundigen. “Waar het in het politiewerk op neerkomt, is dat je het verschil gaat maken. Dat gaan jullie doen. Daar ben ik trots op en ik wens jullie veel succes”, aldus Karin.