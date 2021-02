Controle bedrijfspand in Ridderkerk leidt tot aanhouding eigenaar

De politieagenten van basisteam Oude Maas werkten bij deze, door de gemeente Ridderkerk georganiseerde, controle samen met diverse partners, zoals toezichthouders van de gemeente Ridderkerk, van de DCMR en medewerkers van de Belastingdienst. Het bedrijfspand werd gecontroleerd op geldende wet- en regelgeving in het kader van de aanpak van ondermijning. Bij binnenkomst van het pand troffen zij diverse goederen aan om volledige beroeps- en/of bedrijfsmatige en/of grootschalige hennepplantages op te zetten (ook wel ‘growshop activiteiten’ genoemd). Ook werd er 2,8 kilo hennep aangetroffen, waarvan een deel verstopt was bovenop het systeemplafond. De henneptoppen en de alle aan hennepkweek gerelateerde goederen zijn door de politie in beslag genomen en vernietigd. De eigenaar van het pand werd op basis van de Opiumwet aangehouden.



Ondermijning

Ondermijning is geen afgebakend onderwerp: ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld vervagen. Je kunt ondermijning zien als het constante gebeuk van georganiseerde criminaliteit (onderwereld) op onze samenleving (bovenwereld). De aanpak van georganiseerde criminaliteit is voor de overheid een landelijke prioriteit. Het voorbereiden en het faciliteren van hennepteelt is een schakel in de criminele wereld van georganiseerde hennepteelt. Het geld dat criminelen hiermee verdienen investeren ze vaak in Nederland in vastgoed, luxegoederen maar ook in ‘normale’ activiteiten zoals verenigingen en bedrijven. Misdaadondernemingen die zich bezighouden met de productie van hennep beheren vaak meerdere kwekerijen. Dit betekent dat zij het kweekproces organiseren, toezichthouders regelen, hulpkrachten aansturen en eventueel de geoogste hennep bewerken en afzetten. Sinds 1 maart 2015 staat er in de Opiumwet dat 'facilitators' van illegale hennepteelt ook strafbaar zijn. Growshop activiteiten vallen hier ook onder.



Samen sterk tegen ondermijning

Ondermijning is een ingewikkeld probleem en is niet alleen een zaak van politie en justitie. De politie werkt hierin samen met vaste partners, bijvoorbeeld gemeenten, Belastingdienst/Douane, Openbaar Ministerie, etc. Met integrale samenwerking maken we onzichtbare criminaliteit zichtbaar en bij growshops pakken we het faciliteren van hennepteelt proactief aan.

Het is een taak van de overheid om een erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en iedereen eerlijke kansen krijgt. Wanneer vermoedens bestaan van het structureel overtreden van wet- en regelgeving, zoals (het faciliteren van) hennepteelt, is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en bij misstanden hier iets aan te doen. Verschillende partners willen vanuit de samenwerking met dergelijke controles en met zichtbare interventies deze ondermijnende activiteiten stoppen. Achter de schermen wordt hier dan ook hard aan gewerkt, door alle overheidspartners samen. Meestal is dat vrij onzichtbaar, behalve op dagen als deze, als er een zichtbare actie is.



Bestuurlijke aanpak

Door de politie wordt er in deze casus een bestuurlijke rapportage opgemaakt. Hiermee wordt de burgemeester van Ridderkerk geïnformeerd en in staat gesteld om bestuurlijke maatregelen te nemen. Zo kunnen ongewenste situaties onder andere duurzaam voorkomen en/of beëindigd worden.



Wat kunt u doen?

De strijd tegen ondermijning is dus een gezamenlijke inspanning van onder meer politie, gemeenten, bedrijven en brancheorganisaties. Maar ook u kunt iets doen. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Wordt u bedreigd? Meld het! Altijd.

Bij spoed belt u naar 112. Geen spoed? Bel dan naar 0900-8844. Anoniem blijven kan ook via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of digitaal via: https://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden.



Foto: stockfoto politie