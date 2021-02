Zwaargewonde man aangetroffen in kantoor fietsenstalling station

Het slachtoffer, een medewerker van de fietsenstalling, is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is de politie nog niet duidelijk wat zich heeft afgespeeld. De betreffende medewerker had dienst tot vrijdagavond 19.00 uur.

Er is een forensisch en buurtonderzoek ingesteld. De politie roept getuigen op zich te melden die weten wat er gebeurd kan zijn, of die onregelmatigheden hebben waargenomen bij het kantoor van de fietsenstalling, tussen vrijdagavond 19.00 en zaterdagmorgen 08.30 uur. Neem svp contact op via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij het incident betrokken is dan horen wij dat ook graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 201030181.