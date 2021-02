Twee verdachten opgepakt voor poging overval supermarkt in Cuijk

Poging overval supermarkt Cuijk

De politie kreeg rond 19.20 uur de melding dat een supermarkt aan de Dukatendreef in Cuijk was overvallen. Een lange, forse man met een bivakmuts liep de winkel via de uitgang binnen. Hij riep vervolgens om geld en toonde daarbij een mes. Een klant probeerde de overval te verijdelen en raakte gewond aan zijn hand toen de dader een steekbeweging maakte. De dader maakte niets buit en vluchtte vervolgens de winkel uit.

Aanhouding verdachten

Tijdens het onderzoek kwamen beide verdachten in beeld. Plaatselijke politieagenten controleerden hen namelijk later die avond op de Wilhelminastraat in Cuijk. Het gaat om een 13-jarige jongen zonder vaste woon – of verblijfplaats die in het bezit was van een mes dat sterk overeenkwam met de beschrijving van het tijdens de overval gebruikte mes. De andere jongen, een 16-jarige inwoner van Cuijk, voldeed aan het signalement van de dader. Beide verdachten zijn vervolgens aangehouden in verband met de poging tot overval.

Vervolgonderzoek

De exacte rol en het aandeel van beide verdachten in relatie tot deze overval is nog onduidelijk. Daarom doen wij volop onderzoek. Beide verdachten zitten vast voor verder onderzoek en worden vandaag uitgebreid verhoord.

Getuigen gezocht

Onze recherche wil graag weten hoe het precies zit. We horen getuigen en benadeelden, doen buurtonderzoek en onze specialisten van de Forensische Opsporing richten hun onderzoek op bruikbare sporen. Ook kijken we of er (beveiligings-)camera’s in de buurt hangen en waarvan de beelden ons mogelijk kunnen helpen om het plaatje completer te krijgen.

Maar we zoeken nog steeds getuigen die ons meer kunnen vertellen over de overval.

Misschien heb jij de dader(s) gezien toen hij(zij) zich voor of na de overval in de omgeving bevond(en) van de supermarkt aan de Dukatendreef. Of wellicht ken je mensen die hen hebben gezien.

Woon of was je toevallig in de buurt en heb je camerabeelden? Deel die beelden dan met ons als dat nog niet is gebeurd.

Ook mensen die andere opvallende en/of verdachte zaken hebben gezien in de omgeving tijdens de overval vragen wij nadrukkelijk om contact met ons te leggen.

Bel ons via 0900 8844. Liever anoniem? Dat kan ook door 0800 7000 (Meld Misdaad Anoniem) te bellen. Online tippen en afbeeldingen (of bewegende beelden) insturen kan ook via onderstaand tipformulier.

Ernstig misdrijf

Een overval is een ernstig misdrijf en heeft grote impact op slachtoffers.

Daarom geven wij de hoogste prioriteit aan de bestrijding ervan.