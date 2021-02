Drie aanhoudingen in onderzoek van districtsrecherche Oost

Het Arrestatieteam (AT) is ingezet om de aanhoudingen te verrichten. Twee verdachten zijn aangehouden op vrijdag 12 februari in de middag op de Karspeldreef . De derde verdachte is in de nacht van 12 op 13 februari aangehouden in een woning in Amsterdam Zuidoost.

De verdachten zitten in beperkingen wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. In dit stadium kan er daarom nog geen nadere informatie gegeven worden over de rol van de aangehouden verdachten in dit onderzoek.