'Ik vond hem vreselijk irritant'

Melissa

“Van liefde op het eerste gezicht was bij mij geen sprake. In elk geval niet bewust. Ik leerde Robin in 2009 kennen toen we allebei bij de handhaving in Rotterdam werkten. Vreselijk irritant vond ik hem, dat kan ik me nog goed herinneren. Hij had altijd wat te zeggen en was zo overdreven energiek. Toch hield ik wel van zijn aandacht, merkte ik. Dit kon ik toen alleen niet toegeven want we hadden allebei een relatie.”

Robin

“Voor mij was het wel liefde op het eerste gezicht. Ik vond Melissa hartstikke leuk. We hadden wel enorm veel discussies, nu nog steeds trouwens, haha. We zagen elkaar heel veel op het werk en ik begon haar steeds leuker te vinden. Ik dacht dat zij dat stiekem ook had. Op een begeven moment kon ik me niet meer inhouden en vertelde ik haar wat ik voelde. Ze moest er gewoon om lachen. Maar vanaf dat moment gingen we wel steeds meer sms’en en pingen. En van het een kwam het ander.’’



Melissa

‘‘Het werken samen was niet altijd makkelijk, zeker niet toen we echt een relatie hadden. Ik weet nog goed dat iemand op straat iets lelijks tegen mij zei waar Robin bij was. Dan reageer je toch anders, als zoiets gezegd wordt tegen degene van wie je houdt. Wij waren allebei nuchter genoeg om te realiseren dat het niet verstandig was om directe collega’s te blijven. Robin is toen naar een andere locatie gegaan, dat was een goede oplossing.’’

Robin

“Nu werken we allebei bij de politie, daardoor speelt de politie een grote rol in onze relatie. Dat vind ik niet altijd even positief. Als je thuiskomt heb je soms geen zin om het weer over het werk te hebben, terwijl de ander er misschien juist iets over kwijt moet. Wij hebben ook verschillende beroepen bij de politie. Dat brengt ook discussies met zich mee. We hebben allebei andere ideeën over hoe dingen moeten gaan.’’

Melissa

“Collega’s zijn heeft ook voordelen. Je begrijpt elkaar wel heel goed. Het is lastig voor iemand die niet bij de politie werkt om te weten wat er allemaal door je heen gaat tijdens spannende momenten op het werk. Ik vind het fijn dat Robin dat juist wel weet en snapt hoe ik me voel. Wel maak ik me nog elke avond zorgen om hem als hij nachtdienst heeft. Ik ken het politiewerk en weet ook wat er fout kan gaan. Er zijn genoeg momenten geweest in mijn carrière waar het maar net goed is gegaan. Vooral deze laatste weken lig ik net wat meer wakker, maar daardoor realiseer ik wel dat we van dag tot dag moeten leven.”

Robin

“Ik hoor vaak van collega’s: “Ik zou nooit een relatie aangaan met een andere agent’’. Maar als je verliefd wordt, dan kan je daar niks aan doen. Dat weten wij ook als geen ander. ’’

Melissa

“We kunnen nu helaas niet veel doen met Valentijnsdag. Meestal hebben we wel leuke plannen maar het zal dit keer een rustige dag worden. Robin is de meest romantische van ons twee. Hij is altijd goed in het verzinnen van leuke verassingen. Zo heeft hij mij ten huwelijk gevraagd in Disneyland. Hij had er een hele show van gemaakt met Mickey en Minnie Mouse. Dat vond ik echt geweldig. Misschien dat hij mij dit keer ook verrast.’’