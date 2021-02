Man gaat door het lint bij controle vervoersbewijs en dreigt met mes

Zaterdagavond kreeg de Spoorwegpolitie de melding dat er op het station in Breda een trein zou arriveren waarin twee mannen zaten te blowen. Ook hadden zij waarschijnlijk geen geldig vervoersbewijs bij zich. Op aanwijzing van de conducteur werden de mannen op het perron aangesproken. Een van hen weigerde echter alle medewerking en trok plots een klein mes tevoorschijn, waarmee hij een dreigende houding aannam. Direct schoten de aanwezige beveiligers hun bedreigde collega te hulp en door snel adequaat handelen wisten zij gezamenlijk de verdachte naar de grond te werken. In dat gevecht schopte en sloeg de man fors van zich af, waarbij hij een beveiliger verwondde. De toegesnelde politie nam de verdachte over en zette hem in de cel.