Getuigen gezocht! Overval supermarkt in Cuijk

Poging overval supermarkt Cuijk

De politie kreeg rond 19.20 uur de melding dat een supermarkt aan de Dukatendreef in Cuijk was overvallen. Een forse man met een bivakmuts liep de winkel via de uitgang binnen. Hij riep vervolgens om geld en toonde daarbij een mes. Een klant probeerde de overval te verijdelen en raakte gewond aan zijn hand toen de dader een steekbeweging maakte. De dader maakte niets buit en vluchtte vervolgens de winkel uit.

Signalement overvaller

Het gezicht van de dader was tijdens het plegen van de poging tot overval dus bedekt met een bivakmuts. Het betreft een zwartkleurige bivakmuts met een zwart/geel embleem. De dader droeg een donkere broek. Het gaat om een licht getinte man met een fors postuur van ongeveer 20 jaar oud en circa 170 centimeter in lengte

Eerder aangehouden verdachten

Vrijdag hielden we twee verdachten aan. Lees dat bericht hier. De twee eerder aangehouden verdachten zijn inmiddels in vrijheid gesteld. Zij houden echter de status van verdachte omdat hun mogelijke rol en aandeel nog steeds wordt onderzocht.

Nieuwe aanhouding(en) niet uitgesloten

Door het opsporingsonderzoek bestaat het vermoeden dat de persoon die te zien is op de beelden niet een van de eerder aangehouden verdachten is

Beelden overval(-ler)

Daarom tonen wij nu beelden van de overvaller tijdens het plegen van de poging tot overval.

(Her-)ken of ben je deze persoon? Meld je dan bij ons via 0900-8844 of 0800-7000(anoniem).

Getuigen gezocht

Wij zoeken dus getuigen en/of camerabeelden die ons die ons meer info en helderheid kunnen verschaffen over deze overval(ler).

Misschien heb jij de dader(s) gezien toen hij(zij) zich voor of na de overval in de omgeving bevond(en) van de supermarkt aan de Dukatendreef. Of wellicht ken je mensen die hen hebben gezien.

Woon of was je toevallig in de buurt en heb je camerabeelden? Deel die beelden dan met ons als dat nog niet is gebeurd.

Ook mensen die andere opvallende en/of verdachte zaken hebben gezien in de omgeving tijdens de overval vragen wij nadrukkelijk om contact met ons te leggen.

Bel ons via 0900 8844. Liever anoniem? Dat kan ook door 0800 7000 (Meld Misdaad Anoniem) te bellen. Online tippen en afbeeldingen (of bewegende beelden) insturen kan ook via onderstaand tipformulier.

Ernstig misdrijf

Een overval is een ernstig misdrijf en heeft grote impact op slachtoffers.

Daarom geven wij de hoogste prioriteit aan de bestrijding ervan.