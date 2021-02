Waarschuwingsschoten gelost bij aanhouding in Nistelrode

Mishandeling

De verdachte zou mogelijk verantwoordelijk zijn voor een mishandeling in een woning op het Toniesplein in Nistelrode. Rond 22.30 uur kreeg de politie namelijk melding van een mishandeling op dat adres.

Onttrekking controle politie

Op het moment dat politieagenten op het Toniesplein arriveerden reed de verdachte in een auto weg. De politie wilde hem controleren maar de verdachte onttrok zich vervolgens aan die controle. Na een korte achtervolging, waarbij de politie de auto van verdachte nog trachtte te stoppen door deze met hun dienstvoertuig aan te tikken, besloot de verdachte zijn auto zelf tot stilstand te brengen. Dit gebeurde op het Toniesplein nabij de eerder genoemde woning.



Dreigende situatie

De man stapte uit zijn auto en de agenten zagen dat hij een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in zijn handen vasthield. Er ontstond een zeer dreigende situatie waarbij de politie zich genoodzaakt zag om waarschuwingsschoten te lossen.



Aanhouding

Door het lossen van de waarschuwingsschoten maakte de politie een einde aan de dreigende situatie. De man liet het voorwerp uit zijn handen vallen. De politieagenten hielden de verdachte vervolgens onder fysiek verzet aan. Gelukkig raakte niemand gewond tijdens het incident en de aanhouding. De verdachte bleek een gasdrukwapen bij zich te hebben én verkeerde (vermoedelijk) onder invloed van alcohol en/of drugs. Het wapen is inbeslaggenomen.



Vervolgonderzoek

De man is in verzekering gesteld voor verder onderzoek en wordt uitgebreid verhoord.

De partner van de verdachte deed aangifte van mishandeling.



Politie en schietincidenten

