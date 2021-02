Getuigen gezocht van steekincident

Donderdag 11 februari rond 20.30 uur ontstond op de Wilhelminalaan ter hoogte van de Benschoplaan een verkeersconflict tussen twee mannen op de fiets en een maaltijdbezorger op de fiets. De bezorger stak daarbij één van de mannen, een 35-jarige Nieuwegeiner, met een steekwapen in het hoofd en de borst. Het slachtoffer is met letsel naar het ziekenhuis gebracht en deed daar aangifte. De verdachte, een 17-jarige jongen uit Utrecht, is aangehouden.

De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen en mensen die meer weten over dit incident om contact op te nemen via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.