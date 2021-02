Hulp gezocht in bedreigingszaak wijkagenten Veenendaal

Eind januari 2021 werd tijdens de coronarellen via sociale media een aantal wijkagenten van Veenendaal bedreigd. Het ging om zeer ernstige en vergaande bedreigingen. Er gingen bijvoorbeeld foto’s van deze wijkagenten rond en de tekst bij één van de foto’s luidde: ‘Zij moet dood vandaag. Dit soort bedreigingen neemt de politie hoog op.

Uw tip

Er werd direct een onderzoek gestart om te achterhalen wie achter het account van de bedreiger zat. Dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot het aanhouden van een verdachte. De recherche wil daarom uw hulp inroepen. Heeft u informatie over de bedreiger? Weet u wie achter de gebruikersnamen ‘TerrOrist’, of ‘Peter ja toch’ op Telegram zit? En weet u de identiteit van de Telegramgebruiker met de nickname ‘BR’? Deze gebruiker was de eigenaar van de Telegram-groep waarin een van de wijkagenten met de dood is bedreigd. Of heeft u andere informatie die kan helpen bij dit onderzoek? Deel dat dan met de recherche. Dit kan door te bellen met 0900-8844. Of via het bijgaande tipformulier.

Anoniem melden kan ook!

Mocht u om de één of andere reden anoniem willen blijven, dan is het ook mogelijk om de informatie via Meld Misdaad Anoniem te delen. Dan kan door het bellen van 0800-7000. Of online via

deze link: https://melden.meldmisdaadanoniem.nl/.

Hoe verloopt een gesprek met M.?

Ieder gesprek is uniek. Tijdens een telefoontje met M. worden zoveel mogelijk concrete feiten en details over een gebeurtenis of persoon doorgenomen. Daarnaast moeten we je anonimiteit kunnen waarborgen.

Verantwoordelijkheid M.:

• je telefoonnummer is niet te zien

• M. neemt geen telefoongesprekken op

• M. noteert geen naam, adres en andere persoonlijke gegevens

• geef je per ongeluk toch je naam? Dan noteert M. die informatie niet