Dronken automobilist beledigt en bedreigt agenten

De politie kreeg omstreeks 21.15 uur een melding dat een dronken man, hoewel omstanders dat probeerden te beletten, toch als bestuurder in zijn auto, een Mercedes, gestapt was en daarna wegreed in de richting van de snelweg. Agenten zagen dat de bedoelde auto stilstond bij het tankstation aan de Jachtsloot. Ze zagen dat er één man in de auto zat op de bestuurdersstoel. Ze deden het linkervoorportier open en roken direct een sterke alcohollucht. De bestuurder sprak met dubbele tong. Hij gaf toe dat hij dronken was gaan autorijden en riep tegen de dienders dat ze hem maar mee moesten nemen.