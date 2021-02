Getuigen gezocht van overval op restaurant aan Binnenhof in Rotterdam

Op het moment van de overval waren twee medewerkers aanwezig in het restaurant. Toen de overvallers geld eisten onder bedreiging van een vuurwapen, zei één van de medewerkers dat er geen geld aanwezig was. Blijkbaar realiseerden de overvallers zich dat er niets te halen viel en zijn ze daarom daarna weggerend.



Er zijn camerabeelden waarop de verdachten te zien zijn. Deze beelden worden uitgekeken en er wordt verder onderzoek gedaan.

Wat we weten is dat de twee overvallers voorafgaand aan de overval om het nabijgelegen winkelcentrum liepen om vervolgens het restaurant binnen te stappen.



Signalement

De twee overvallers zijn beide jonge mannen, hun leeftijd wordt geschat rond de 18-20 jaar. Beide droegen zwarte schoenen, een zwart mondkapje en zwarte handschoenen. De ene overvaller droeg een groene broek en een zwarte jas van het merk North Face met een capuchon. De andere overvaller droeg een lichtgrijze broek en een zwarte jas met capuchon. Een betere omschrijving van het signalement is momenteel niet beschikbaar. Als we daar een update over hebben, laten we dat uiteraard weten.



Bel de politie

Bent u getuige geweest van de overval of heeft u andere informatie hierover die u met ons wil delen? Bel dan naar 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan naar 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van onderstaand tipformulier.