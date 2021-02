Grote vuurwerkvangst en twee aanhoudingen

Illegaal vuurwerk levert een gevaar op voor jezelf en je omgeving. Zeker als het onveilig en midden in een woonwijk is opgeslagen. De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging en daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden. Weet of vermoed je dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld? Meld dit bij de politie. Dat kan door te bellen met 0900-8844. Blijf je liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

