Politie onderzoekt conflict in de relationele sfeer

Op maandag 15 februari rond 18.00 uur kwam er een melding van een vechtpartij aan De Pas in Olst. Bij de komst van de gealarmeerde politieagenten stapten de meeste mensen uit de groep in diverse auto’s en reden weg. Ter plaatse hoorden de agenten, van iemand die achter was gebleven, dat er sprake zou zijn van een vuurwapen waarmee was geschoten.

Bij de kruising Thorbeckestraat met Schaepmanstraat zagen de politieagenten dezelfde auto’s en dezelfde groep van ongeveer 30-50 mensen. Ze richten hun woede onder andere op een drietal personen die in een personenauto zaten. Toen deze uitstapten begon er een vechtpartij. De politieagenten hebben door inzet van de diensthond en door gebruik te maken van de wapenstok het conflict kunnen stoppen.

De drie personen uit de auto waren ondertussen een woning binnengegaan. De agenten troffen in de auto, waar deze drie personen in hadden gezeten, een vuurwapen aan.

Daarop zijn de drie personen, een 32-jarige man, 22 jarige vrouw en 29-jarige man, aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De politie stelt onderzoek in naar de toedracht van het conflict. De aanleiding ligt waarschijnlijk in de relationele sfeer.

Vandaag worden meerdere personen die getuige zijn geweest gehoord. De politie neemt aangiften op van personen die betrokken zijn geweest.



Getuige geweest of heeft u beelden?



Het team dat het conflict onderzoekt heeft belang bij (camera)beelden en getuigen. Heeft u iets gezien of weet u meer over dit conflict en heeft nog niet met de politie hierover gesproken? Neem contact op via het digitaal meldformulier, bel 0900- 8844 of geef u tip anoniem door Bel Misdaad anoniem te bellen: 0800 7000. U kunt ook tippen via een persoonlijk bericht via Facebook of Twitter.

2021070526 CW