Vijf aanhoudingen in groot onderzoek naar crimineel samenwerkingsverband

In 2019 startte een groot politie-onderzoek naar een persoon die bij een controle een groot geldbedrag bij zich had. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar een crimineel samenwerkingsverband. De politie en recherche in district West-Utrecht pakten het onderzoek breed op en stuitten uiteindelijk op een samenwerkingsverband dat verdacht wordt van handel in verdovende middelen.

Onderzoek

Tijdens de onderzoeksperiode kreeg het team steeds meer zicht op het reilen en zeilen van het criminele samenwerkingsverband. Op basis van alle informatie zijn op maandag 15 februari vier woningen onderzocht. Drie in Leerdam en een in Delft. Daarbij zijn verdovende middelen en vele tienduizenden euro’s aangetroffen. Ook zijn drie voertuigen in beslag genomen en een grote hoeveelheid designerartikelen, waaronder tassen, kleding en zonnebrillen.

Er zijn vijf verdachten aangehouden:drie mannen en twee vrouwen. Ze worden aanstaande donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Integrale aanpak

De politie, de gemeente Vijfheerenlanden en het Openbaar Ministerie hebben in het kader van de integrale aanpak van ondermijning, in een vroeg stadium de samenwerking opgezocht. Naar aanleiding van de bevindingen van dit strafrechtelijk onderzoek kan de gemeente Vijfheerenlanden besluiten om over te gaan tot het sluiten van woningen en/of het opleggen van dwangsommen om herhaling van deze criminele activiteiten binnen de gemeente Vijfheerenlanden te voorkomen. De gemeente voert deze week een buurtonderzoek uit rondom de doorzochte woningen om zo ook het contact met de buurtbewoners te onderhouden.

Ondermijning in Midden-Nederland

De handel in drugs zorgt voor ernstige problemen in Midden-Nederland en daarbuiten. Denk aan onveiligheid en overlast op straat, het ronselen van zeer jonge kinderen, geweld, liquidatie en vergismoorden. Politie, OM, gemeenten, Douane, Belastingdienst en andere partijen trekken samen op om ondermijning tegen te gaan. We doen dit samen omdat we dan met zowel strafrecht, bestuurlijke maatregelen, toezicht, preventie en andere maatregelen effectief kunnen optreden.

Ziet u iets verdachts?

Ondermijning tegengaan kan de overheid niet alleen. Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Meld deze dan bij uw gemeente, wijkagent (via politie.nl) of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Bel bij spoed altijd 112.