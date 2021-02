Update - Twee nieuwe aanhoudingen na schietincident Van Limburg Stirumplein

De recherche doet nogmaals een oproep aan getuigen om zich te melden. Wellicht zijn er nog mensen die beelden hebben of meer weten over voertuigen die vanaf de plaats delict zijn weggereden. Heeft u nuttige informatie voor het onderzoeksteam? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.