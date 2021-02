Vrouwen slachtoffer bankhelpdeskfraude in Team West

Straatroof - Den Haag

Op dinsdag 15 december 2020 rond 19.45 uur stond een man bij een supermarkt aan de Fahrenheitstraat en zag dat een andere man zijn gebruikte mondkapje op straat gooide. Hierover maakte hij een opmerking, maar werd vervolgens door de vervuiler uitgescholden. De man vervolgde zijn weg. Vermoedelijk was de andere man hem gevolgd, want bij de benzinepomp aan de Valkenboslaan trok deze man met geweld de koptelefoon en muts van zijn hoofd en rende hiermee weg. In deze uitzending tonen we camerabeelden van de straatrover.



Diefstal met geweld - Rijswijk

Op zondag 13 december 2020 rond 16.45 uur wilde een man zonder te betalen een drogisterij aan de Dr. H. Colijnlaan in Rijswijk verlaten. Op dat moment ging het alarm af. Een winkelmedewerker benaderde hem en wilde de inhoud van zijn tas controleren. De man reageerde agressief en liep zo hard tegen de deur dat de deurklink afbrak en de winkeldeur openging. Daarna nam hij de benen met bij zich 340 euro aan drogisterijartikelen. In de uitzending tonen we camerabeelden van deze winkeldief.



Bankhelpdeskfraude - Den Haag

Op vrijdag 27 november en op maandag 30 november 2020 werden twee hoog bejaarde vrouwen het slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Vermoedelijk zijn bij beide zaken dezelfde verdachten betrokken. De vrouwen werden gebeld door een zogenaamde bankmedewerker. Hij vertelde dat er 2000 euro van hun rekening werd overgeschreven naar een Afrikaans rekeningnummer. Hij had hiervoor een oplossing. In beide zaken moesten de vrouwen aan de telefoon blijven tot een andere zogenaamde bankmedewerker langs was gekomen. Hij zou de pas doorknippen en dan was het probleem opgelost. Later bleek dat hij de passen niet had doorgeknipt maar gestolen. Ook wist de man met een smoes aan de pincodes te komen. Dezelfde dag dat de vrouwen slachtoffer waren geworden, werd er bij winkels en banken aan de Statenlaan en de Fahrenheitstraat in Den Haag voor duizenden euro’s gepind. Vermoedelijk door een en dezelfde man. In deze uitzending laten we camerabeelden van deze pinner zien.



Resultaten

Vorige week besteedden wij aandacht voor een gewelddadige winkeldiefstal in een supermarkt aan de Alphons Diepenbrockhof in Den Haag. Een klant schopte meerdere keren een medewerkster omdat hij niet wilde betalen. Na de uitzending heeft de verdachte zich bij de politie gemeld.



Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.



