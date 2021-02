Drie verdachten aangehouden in onderzoek naar de rellen in Rotterdam

De 16-jarige jongen is herkend op de beelden bij de vernielingen bij supermarkt Dirk. De 19-jarige Rotterdammer is te zien op de beelden bij het omgooien van de container en in het brandsteken van het kunstwerk ‘Rust in de Reuring’ op de Groene Hilledijk. De 22-jarig man uit Ridderkerk was op 25 januari ook al gehouden. Hij is opnieuw aangehouden omdat in het onderzoek nieuwe feiten gezien zijn. Hij is namelijk herkend op de beelden bij de vernielingen aan het Stadskantoor op de Riederlaan.



Op de avond van de rellen hield de politie bijna 60 verdachten aan. Sinds de start van het onderzoek zijn tot nu toe zeven verdachten aangehouden. Twee verdachten (20 en 17 jaar) meldden zich afgelopen donderdag en zondag bij het politiebureau nadat zij zichzelf hadden herkend op de beelden. In totaal zitten vijf verdachten nog vast. De minderjarige Rotterdammers van 12 en 17 jaar zijn heengezonden maar zijn nog wel verdachte.

Boete van 2.500,00 euro

De rellen hadden een enorme impact en zorgde voor geschokte reacties. De schade voor hardwerkende ondernemers was enorm. Er wordt dan ook gekeken of er beslag gelegd kan worden op persoonlijke bezittingen zodat geleden schade zoveel mogelijk verhaald kan worden.

Ook kan de burgemeester een zogeheten “Last onder dwangsom” opleggen. Dit is een preventieve maatregel om herhaling van een overtreding van dergelijke strafbare feiten te voorkomen. Als een verdachte (16 jaar en ouder) binnen een jaar opnieuw de fout gaat, dan volgt een geldboete van 2.500,00 euro per keer. Dit kan oplopen tot wel 10.000,00 euro.



Namen genoemd

Het onderzoek naar de ongeregeldheden gaat onverminderd voort. Rechercheurs bekijken nog steeds de bijna 6000 ontvangen beelden. Er wordt 24-7 gewerkt om de relschoppers op te pakken. Er zijn al veel goede en bruikbare tips binnengekomen waarbij ook verschillende namen zijn genoemd. Dit gaat leiden tot nieuwe aanhoudingen.



Nieuwe beelden

Vanavond worden opnieuw meerdere verdachten getoond in Opsporing Verzocht op NPO1, aanvang 21.20 uur. Deze verdachten staan al op https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2021/februari/07-wie-herkent-de-verdachten-ongeregeldheden-rotterdam.html

Donderdag 11 februari worden weer nieuwe beelden van relschoppers getoond in het regionale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond, ieder uur te zien bij RTV Rijnmond vanaf 17.20 uur.

Meld je

De verdachten die niet worden herkend, worden mogelijk ook op verschillende in- en outdoor schermen door de stad in Rotterdam getoond. Tegen alle relschoppers en zeker tegen de minderjarigen en hun ouders zeggen we: laat het zo ver niet komen en kom je melden.

Informatie?

Herken jij 1 van de verdachte(n)?

- Bel de gratis tiplijn 0800-6070 of vul het tipformulier in. Vermeld svp altijd het VRDAM nummer wat op de foto staat.

- Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

- Ook is er de afdeling Team Criminele Inlichtingen waar u uw informatie vertrouwelijk kunt delen. Zij zijn te bereiken via 088-6617734.